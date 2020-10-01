Ишимцам покажут библиотеку-скульптуру и библиотеку-банк

| Фото: библиотека им. А.И. Васильева | Фото: библиотека им. А.И. Васильева

Ишимские библиотекари приглашают всех любителей путешествий в онлайн-тур по выдающимся и малоизвестным библиотекам земного шара. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник библиотеки им. А.И. Васильева Лилия Митина.

"Раз пока нельзя путешествовать по-настоящему, мы решили отправиться в странствие по интернет-просторам", - сказала культработник.

Она добавила, что на страницах группы будут выходить видеоэкскурсии по невероятным библиотекам мира. Читатели посетят гранитные скалы науки в столице Колумбии, первую в мире библиотеку-скульптуру, библиотеку-банк и библиотеку-землянку. Им расскажут, для чего в одной из знаменитых библиотек Америки созданы книги высотой восемь и шириной два метра.

По словам библиотекарей, несмотря на режим ограничений, они стараются привлечь и удержать читательскую аудиторию проведением интересных мероприятий.

"Пока продолжаем встречи онлайн и ждем встречи с читателями вживую", - подчеркнула Лилия Митина.

Инна Кондрашкина