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Ялуторовчан обучили основам социального проектирования

Общество, 16:26 17 октября 2020

администрация Ялуторовска | Фото: администрация Ялуторовска

Тренинг-семинар "Основы социального проектирования. Работа над ошибками" состоялся в Ялуторовске. Занятие прошло на базе ресурсного центра поддержки СОНКО, сообщает администрация Ялуторовска.

На тренинге присутствовали активисты из разных муниципалитетов: из Ялуторовска и Заводоуковска, Ялуторовского, Упоровского, Исетского, Юргинского, Тюменского районов - всего 38 участников.

Тренинг провели исполнительный директор благотворительного фонда развития Тюмени, координатор регионального ресурсного центра СОНКО Тюменской области Вера Барова и финансовый директор благотворительного фонда развития Тюмени Лариса Зубцова.

В конце встречи участники воспользовались уникальной возможностью и получили индивидуальную консультацию по своему проекту. Тренинг-семинар проводился на средства департамента социального развития Тюменской области.

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# тренинги , Ялуторовск

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