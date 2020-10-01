Проект для школьников "Билет в будущее" стартовал в Казанском районе

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Проект ранней профессиональной ориентации учеников 6 – 11 классов "Билет в будущее" стартовал в Казанском районе. На первом этапе участники прошли ряд онлайн-диагностик, определяющих уровень их знаний, степень развития гибких навыков, осознанности и готовности к выбору профессии, сообщает администрация района.

На втором этапе школьники принимают участие в профессиональных пробах, где получат возможность на практике попробовать свои силы в интересной для себя компетенции – выточить деталь, испечь торт, сделать чертеж и т.п.

По итогам участия в мероприятиях на электронном ресурсе (платформе) накапливается цифровой след подростка, на основе которого формируются рекомендации в построении индивидуальной образовательной траектории.

Первые очные профессиональные пробы для учащихся 8 и 9 классов школ Казанского района прошли на базе Ишимского многопрофильного техникума в с. Казанское. Участники познакомились с профессиями "Повар, кондитер" и "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей".

Наставники проекта провели обучение практическим навыкам в рамках выбранной компетенции, а затем предоставили возможность самим школьникам выполнить эти задания.