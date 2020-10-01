Эксперт назвал доступные способы снизить холестерин без лекарств
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба могут способствовать снижению уровня холестерина в крови без дополнительных лекарств.
Об этом рассказал турецкий врач Эндер Сарач, пишет РИА Новости. Кроме этого, эксперт рекомендовал добавлять в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых. Также стоит воздержаться от употребления алкоголя и табачных изделий и повысить ежедневный уровень физической активности.
Врач напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту холестерина.