Эксперт назвал доступные способы снизить холестерин без лекарств

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба могут способствовать снижению уровня холестерина в крови без дополнительных лекарств.

Об этом рассказал турецкий врач Эндер Сарач, пишет РИА Новости. Кроме этого, эксперт рекомендовал добавлять в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых. Также стоит воздержаться от употребления алкоголя и табачных изделий и повысить ежедневный уровень физической активности.

Врач напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту холестерина.