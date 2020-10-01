Нефтяное загрязнение выявили на реке в Ненецком автономном округе

Фото со страницы Юрия Бездудного во Вконтакте Фото со страницы Юрия Бездудного во Вконтакте

Радужную пленку на воде обнаружили специалисты в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости.

"Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники", - написал губернатор округа Юрий Бездудный на своей странице во Вконтакте.

Он добавил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.