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Нефтяное загрязнение выявили на реке в Ненецком автономном округе

Происшествия, 17:33 18 октября 2020

Фото со страницы Юрия Бездудного во Вконтакте

Радужную пленку на воде обнаружили специалисты в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости.

"Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники", - написал губернатор округа Юрий Бездудный на своей странице во Вконтакте.

Он добавил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.

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