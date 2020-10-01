Более 80% родителей российских детей довольны качеством школьного питания

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Более 85% родителей российских школьников удовлетворены тем, как питаются их дети в школьной столовой.

Опрос проводили активисты партии "Единая Россия" параллельно с мониторингом обеспечения школьников горячим питанием в регионах. Родители, активисты "Молодой гвардии", представители органов власти и надзорных ведомств проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания.

Как рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова, в Тюменской области бесплатное горячее питание получают 97 тыс. 800 детей - 100% учащихся с 1 по 4 класс.

Она уточнила, что до этого горячее питание получали 99% тюменских школьников, поэтому общеобразовательные организации региона были полностью готовы к предоставлению с 1 сентября бесплатного горячего питания детям с 1 по 4 класс.

"На сегодняшний день все школьники, в том числе дети из малообеспеченных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают горячее питание. Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены двухразовым бесплатным питанием", - уточнила Ольга Швецова.

Обучающимся на дому по рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии выдают продуктовые наборы.

По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Новая школа" Алены Аршиновой, тема полноценного школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. "Поэтому этот вопрос "Единая Россия" будет не только постоянно держать на контроле, но и предлагать механизмы по улучшению работы этой системы на всех этапах", - сказала она.