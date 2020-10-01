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В середине недели в Тюмени похолодает и пойдет снег

Общество, 09:51 19 октября 2020

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Похолодание, дождь и мокрый снег обещают тюменцам в течение наступившей недели.

По данным центра Фобос, стартует неделя с теплой погоды. Однако уже в среду в регион придет арктический холод, пойдет дождь, переходящий в снег, а дневная температура воздуха понизится до плюс 1.

19 октября в областном центре днем облачно, воздух прогреется до плюс 10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов.

20 октября пройдет дождь, дневная температура воздуха составит плюс 7 градусов, ночью ожидается до плюс 1.

С 21 октября начнется понижение температуры воздуха. В этот день будет пасмурно, воздух прогреется лишь до плюс 3 градусов. 22 октября пройдет дождь, днем ожидается до плюс 1 градуса, ночью – до минус 3.

23 октября дневная температура воздуха не поднимется выше 2 градусов мороза, в этот день пройдет снег.

В выходные дни, 24 и 25 октября, днем - от 1 до 3 градусов тепла, возможны осадки.

Любовь Голышева

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