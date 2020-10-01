Тюменский суд отправил жителя Екатеринбурга в колонию за бандитизм

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За нападения на инкассаторов в Тюмени осужден житель Екатеринбурга. Суд назначил ему восемь с половиной лет колонии строгого режима, а также штраф в 200 тыс. рублей и 70 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда двум потерпевшим, сообщает региональная прокуратура.

Расследование установило, что в сентябре 2018 года екатеринбуржец вошел в состав созданной жителем Тюмени банды. Злоумышленники планировали нападения на инкассаторов.

В ноябре для вооружения банды мужчина с двумя сообщниками в одном из домов в пос. Станционный-Полевской Свердловской области похитил четыре единицы оружия и 281 патрон.

В том же месяце с другими членами банды от совершил в Тюмени вооруженное разбойное нападение на инкассаторов. Однако деньгами завладеть не удалось и потерпевшие смогли скрыться.

Банда продолжила свою преступную деятельность уже без екатринбуржца - в декабре четверо других участников группировки после налета "Региональный платежный центр" в Барнауле и хищения более 1,7 млн рублей были задержаны на трассе под Омском. Позже установили и остальных.

Обвиняемого задержали в Екатеринбурге в июне 2019 года. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела выделены в отдельное производство.

Основное уголовное дело в отношении семи злоумышленников находится на рассмотрении в Тюменском областном суде. Еще один участник банды в июле 2020 года был осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.