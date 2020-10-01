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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор разъяснил, почему покупателей без маски не пустят в магазин

Общество, 16:27 19 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на посещение магазинов без маски не является нарушением закона о правах потребителя, напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Во время действия масочного режима появление любого лица в общественном месте без маски можно считать противоправным действием, создающим угрозу не только собственной безопасности, но и безопасности, жизни и здоровью других граждан. В таком случае отказ в допуске в магазин – разумное решение, не нарушающее права потребителей.

Гражданам, нарушающим запрет, грозит административная ответственность. С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

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# масочный режим , Роспотребнадзор , торговля

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