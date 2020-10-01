Тюменские врачи работают по единым алгоритмам по лечению COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алгоритмы работы врачей и схемы лечения COVID-19 в Тюменской области регулярно обновляют и дополняют.

Как рассказала руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер, для этого в регионе создан учебно-методический центр для медиков, работающих с ковидными больными.

"Сейчас много нормативных документов, рекомендации постоянно меняются и дополняются. Часто врачам их просто некогда изучать. Поэтому на базе учебно-методического центра мы изучаем документы, адаптируем их, согласуем с департаментом здравоохранения, обновляем схемы терапии, стандартные алгоритмы и доводим их до медиков", - пояснила Людмила Целлер.

Она уточнила, что обучение проходят врачи неотложки и те, кто которые работает с пациентами после выписки из стационара. Для специалистов в районах организуют учебу по ВКС.

"За время пандемии мы разложили по полочкам работу с контактными лицами, стартовую терапию, порядок обследования пациентов, показания для взятия пробы на коронавирус, компьютерной томографии. Во всех случаях врачи работают по схемам, но схемы эти динамичные – меняются в зависимости от конкретной ситуации", - отметила Людмила Целлер.

Евгения Шевцова