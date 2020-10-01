Тюменцам напомнили три правила, как защититься от COVID и ОРВИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три простых правила для защиты от коронавируса и ОРВИ назвала заместитель главы города Ялуторовска по социальным вопросам Ольга Губачева.

Первым правилом она напомнила о гигиене, посоветовав чаще мыть руки. Также обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"На чистоту рук нужно обращать внимание ежедневно. Я бы хотела пожелать здоровья всем жителям Тюменской области, города Ялуторовска и призвать их мыть руки почаще, обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Выполнять все предписания, которые помогли бы нам всем защититься от инфекционных заболеваний. Берегите себя", - сказала она.

Ольга Губачева призвала земляков не пренебрегать основными правилами санитарной безопасности.

Напомним, что 15 октября отмечается Всемирный день чистых рук, во всем мире обращают внимание на чистоту рук. Идея выделить в календаре именно этот день принадлежит Генеральной Ассамблеее ООН.

Однако, как сообщил Роспотребнадзор, мыть руки тоже нужно правильно: сначала смочить их проточной водой, обработать мыльной пеной в течение 15-20 секунд, ополоснуть и вытереть либо обработать сушилкой.

Особенно важно мыть руки перед приготовлением и употреблением еды, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, контакта с животными, посещения туалета, общественных мест и транспорта, чихания или кашля, уборки и контакта с больным.

В 2020 году к этой процедуре добавляется обработка антисептиком.