Студенты Тюменского медуниверситета помогают врачам в пандемию

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Студенты Тюменского медицинского университета работают в городских поликлиниках, чтобы снизить нагрузку на врачей и сократить очереди.

Как рассказал начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков, в первую очередь это клинические ординаторы. Они окончили вуз и могут самостоятельно вести прием пациентов.

Студентов четвертого курса задействуют на входном фильтре в поликлиниках. Они измеряют температуру, следят за соблюдением масочного режима, поясняют пациентам, в каком случае нужно вызвать врача на дом.

Студенты пятого и шестого курсов помогают обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых. По словам Игоря Крючкова, такие пациенты особенно нуждаются во внимании специалистов, поэтому перед началом работы студенты проходят инструктаж.

Евгения Шевцова