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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: гигиена рук - основа профилактики заражения вирусной инфекцией

Общество, 12:13 15 октября 2020

72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Мыть руки с водой и мылом нужно не менее 20 секунд, напоминает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Всемирный день мытья рук 15 октября.

Гигиена является основой профилактики заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной инфекцией.

управления Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тщательно мыть руки необходимо после туалета, посещения общественного места, сморкания, кашля или чихания, обращения с маской, ухода за больным, прикосновения к животным, перед едой или приготовлением пищи.

Если мыло и вода недоступны, нужно использовать дезинфицирующее средство для рук, с содержанием спирта не менее 60%.

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# Роспотребнадзор

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