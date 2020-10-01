Роспотребнадзор: гигиена рук - основа профилактики заражения вирусной инфекцией

| Фото: 72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Мыть руки с водой и мылом нужно не менее 20 секунд, напоминает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Всемирный день мытья рук 15 октября.

Гигиена является основой профилактики заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной инфекцией.

| Фото: управления Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тщательно мыть руки необходимо после туалета, посещения общественного места, сморкания, кашля или чихания, обращения с маской, ухода за больным, прикосновения к животным, перед едой или приготовлением пищи.

Если мыло и вода недоступны, нужно использовать дезинфицирующее средство для рук, с содержанием спирта не менее 60%.