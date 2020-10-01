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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минздрав уточнил рекомендации по госпитализации пациентов с COVID-19

Общество, 17:10 15 октября 2020

департамент здравоохранения Тюменской области

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Если амбулаторное лечение не эффективно, то на третьи сутки пациент должен направляться в стационар. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

"Мы настаиваем, у нас во всех наших документах звучит о том, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки должна произойти оценка, в случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в этот срок должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы", - сказал министр.

Напомним, что за сутки в России выявили 13 тыс. 754 новых случая коронавируса в 85 регионах.

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# коронавирус , Минздрав РФ

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