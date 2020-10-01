Эксперт рассказал, как защититься от коронавируса зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Поведение коронавируса зимой плохо изучено, поэтому нужно предпринять маскимальные меры защиты. в первую очередь, соблюдать масочно-перчаточный режим.

Об этом рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

По его словам, маска не повредит зимой, а наоборот - будет способствовать согреванию воздуха.

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен", – подчеркнул врач.



Он добавил. что зимой сопротивляемость человеческого организма к инфекциям снижается. "Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться", – заключил Александр Карабиненко.