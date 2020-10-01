  • 18 октября 202018.10.2020воскресенье
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Эксперт рассказал, как защититься от коронавируса зимой

Общество, 13:01 18 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцам разъяснили, что делать в случае положительного анализа на COVID-19 из частной клиники

Поведение коронавируса зимой плохо изучено, поэтому нужно предпринять маскимальные меры защиты. в первую очередь, соблюдать масочно-перчаточный режим.

Об этом рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

По его словам, маска не повредит зимой, а наоборот - будет способствовать согреванию воздуха.

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен", – подчеркнул врач.

Он добавил. что зимой сопротивляемость человеческого организма к инфекциям снижается. "Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться", – заключил Александр Карабиненко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 18.10.2020Выездная биржа труда помогает жителям Тюменского района найти работу
13:54 18.10.2020В Тюменской области 28 пациентов остаются на ИВЛ
13:33 18.10.2020Тюменцам разъяснили, что делать в случае положительного анализа на COVID-19 из частной клиники
13:01 18.10.2020Эксперт рассказал, как защититься от коронавируса зимой