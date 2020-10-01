Тюменцам разъяснили, что делать в случае положительного анализа на COVID-19 из частной клиники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, у которых выявили COVID-19 в частной клинике, должны сообщить об этом на горячую линию поликлиники или единую горячую линию 8-800-234-35-22.

Как рассказала руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер в эфире телеканала "Тюменское время", в регионе налажено взаимодействие с частными клиниками. В большинстве случаев они сами передают данные о положительных результатах в единую информационную систему.

"Кто-то действует оперативно и передает в этот же день, кто-то с небольшой задержкой. В любом случае мы напоминаем пациентам, чтобы они сами сообщили о себе, особенно когда есть клинические признаки заболевания, нужен осмотр врача и назначение терапии", - пояснила Людмила Целлер.

Евгения Шевцова