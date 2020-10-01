Тобольский музей-заповедник появился на виртуальной платформе "Артефакт"

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Музей семьи Императора Николая II представили на платформе "Аrtefact" одним из первых в Тюменской области, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Объекты "Дворец Наместника" и "Губернский музей" стали победителями конкурсного отбора 2020 года на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам на федеральной платформе "Аrtefact".

При помощи технологии дополненной реальности посетители смогут знакомиться с подробным описанием экспонатов, приложение легко скачивается, является бесплатным и дает возможность посмотреть каталог музеев не выходя из дома.