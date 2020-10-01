  • 19 октября 202019.10.2020понедельник
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прием заявок на фестиваль любительских коллективов в Тюменской области продолжается

Общество, 17:11 19 октября 2020

предоставлено организаторами проекта | Фото: предоставлено организаторами проекта

Заявки от 13 муниципальных образований Тюменской области поступили на II региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, сообщает ДНК "Строитель".

Среди заявившихся — любительские театры, хореографические коллективы, работающие в жанре классического или стилизованного народно-сценического танца, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.

В 2020 году II региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов пройдет в Тюменской области в формате онлайн.

Заявки на участие можно подать на сайте до 20 октября. Итоги фестиваля подведут 4 ноября. Лучший коллектив представит Тюменскую область на всероссийском этапе в Москве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 19.10.2020Половина родителей тюменских первоклассников получат бесплатный доступ к Kaspersky Safe Kids
18:05 19.10.2020Тюменцы увидят звездопад Ориониды
17:56 19.10.2020Посетителей тюменских торговых центров зазывали на спектакль "Тишина Севера"
17:45 19.10.2020Юные тюменцы реже играют в компьютерные игры, но больше проводят времени в мессенджерах и соцсетях