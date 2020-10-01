Прием заявок на фестиваль любительских коллективов в Тюменской области продолжается

| Фото: предоставлено организаторами проекта | Фото: предоставлено организаторами проекта

Заявки от 13 муниципальных образований Тюменской области поступили на II региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, сообщает ДНК "Строитель".

Среди заявившихся — любительские театры, хореографические коллективы, работающие в жанре классического или стилизованного народно-сценического танца, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.

В 2020 году II региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов пройдет в Тюменской области в формате онлайн.

Заявки на участие можно подать на сайте до 20 октября. Итоги фестиваля подведут 4 ноября. Лучший коллектив представит Тюменскую область на всероссийском этапе в Москве.