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Посетителей тюменских торговых центров зазывали на спектакль "Тишина Севера"

Общество, 17:56 19 октября 2020

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Акция, призванная рассказать тюменцам о спектакле-телефонном разговоре "Тишина Севера", прошла в торговых центрах "Кристалл" и "Тюмень Сити Молл" 17 и 18 октября.

На первом этаже торговых центров можно было заметить людей в национальных костюмах народов Севера. Прохожие смогли сфотографироваться с ними. Перформеры играли на национальных инструментах. Параллельно проходил мастер-класс по плетению из бисера национальных украшений. Неподалеку стоял чум, в котором тоже могли сфотографироваться все желающие.

"На площадках волонтер приглашал людей принять участие в акции, раздал листовки с информацией о спектакле и открытки. В организации акции на помогли представители социального проекта "Ямал для каждого"", — добавила медиаменеджер Молодежного театрального центра "Космос" Лариса Рябкова.

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Напомним, премьера спектакля-разговора для одного зрителя от театрального центра "Космос" состоялась 14 сентября. В основе пьесы – истории коренных малочисленных народов Севера. "Тишина Севера" – это интерактивный спектакль, в котором зрителя погружают в личную историю представителя народов ханты и манси. Формат спектакля необычный: в назначенное время человеку поступает звонок в WhatsApp, чтобы начать действие, ему необходимо только поднять трубку.

Инна Пахомова

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# акция , спектакль

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