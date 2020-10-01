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Пробелы в школьных знаниях помогают устранить в голышмановской социальной комнате

Общество, 16:21 20 октября 2020

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте | Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте

Новый учебный год начался для проекта окружного cовета ветеранов под руководством Светланы Желтоуховой "Социальная комната: читаем, пишем, решаем и повторяем вместе", сообщает администрация Голышмановского городского округа.

Его цель - создать равные условия для детей из многодетных и малообеспеченных семей при подготовке к ОГЭ. Педагоги выясняют пробелы школьников в знаниях и стараются заполнить их. Бесплатные занятия организованы в здании краеведческого музея.

"У нас здесь есть просторная, светлая комната, – рассказывает Светлана Желтоухова. – Она укомплектована необходимым оборудованием: есть ноутбуки, доски, новый проектор пришел вместе с президентским грантом. Выполняем санитарные требования: туалетная комната рядом, есть средства для обработки рук, рабочих поверхностей в классе".

К середине сентября были укомплектованы учебные группы по самым востребованным предметам - математике и русскому языку, а также у логопеда. Набор в группы по биологии и истории продолжается.

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