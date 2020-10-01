Литературный квиз по творчеству Бунина устроит Областная научная библиотека

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Литературный квиз ""Писатель на переломе эпох" к 150-летию Ивана Бунина подготовит Областная научная библиотека 22 октября, сообщает учреждение

Иван Бунин – русский писатель, поэт, почетный академик Петербургской академии наук, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе.

Задания квиза связаны с некоторыми фактами из жизни и творчества писателя. За какое произведение Иван Бунин получил Нобелевскую премию? В каком городе впервые вышел сборник рассказов "Господин из Сан-Франциско"? О чем стихотворение "Помню – долгий зимний вечер..."?

Квиз будет размещен в социальных сетях библиотеки в Instаgrаm и ВКонтакте.

Для участников 12+