Литературный квиз по творчеству Бунина устроит Областная научная библиотека
Литературный квиз ""Писатель на переломе эпох" к 150-летию Ивана Бунина подготовит Областная научная библиотека 22 октября, сообщает учреждение
Иван Бунин – русский писатель, поэт, почетный академик Петербургской академии наук, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе.
Задания квиза связаны с некоторыми фактами из жизни и творчества писателя. За какое произведение Иван Бунин получил Нобелевскую премию? В каком городе впервые вышел сборник рассказов "Господин из Сан-Франциско"? О чем стихотворение "Помню – долгий зимний вечер..."?
Квиз будет размещен в социальных сетях библиотеки в Instаgrаm и ВКонтакте.
Для участников 12+