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Фестиваль "Энергия улиц" в Заводоуковске пройдет в онлайн-режиме

Общество, 17:43 21 октября 2020

vk.com/zvfest | Фото: vk.com/zvfest

Фестиваль для творческой молодежи "Энергия улиц" проведут в формате онлайн молодогвардейцы Заводоуковска 30 октября.

"Энергия улиц" проходит в Заводоуковске ежегодно, на одной площадке собираются молодые представители разных творческих направлений. В мероприятии примут участие rap исполнители, rock исполнители и k-pop cover dance.

В 2020 году фестиваль пройдет в режиме онлайн. Участники заранее готовят выступления и отправляют их организаторам. В день проведения фестиваля члены жюри запустят прямую трансляцию, в прямом эфире просмотрят видео и определят победителей.

Заявки на участие принимают через официальную группу проекта.

Победители получат портативные колонки, наушники и аксессуары для телефона. Подарки организаторы приготовили и для зрителей. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше специального приза, желающим необходимо сделать репост записи одной из публикаций и присоединиться к онлайн-трансляции в день проведения фестиваля.

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# Заводоуковск , фестивали

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