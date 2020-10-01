Госпошлину и штрафы в МФЦ можно оплатить бесконтактным способом

| Фото: Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк | Фото: Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк

Все МФЦ в Тюменской области оснащены терминальным оборудованием, сообщает Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк. В операционных окнах 33 центров банк установил 430 терминалов безналичной оплаты.

Оплата госпошлин и других услуг осуществляется без комиссии. Оплатить услугу можно картой любого банка. Бесконтактные технологии предполагают проведение безналичного платежа в одно касание к терминалу. Для этого могут быть использованы банковская карта с технологией PayPass или смартфоны, браслеты или умные часы с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

| Фото: Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк | Фото: Западно-Сибирское отделение ПАО Сбербанк

"Сбербанк и многофункциональные центры Тюменской области завершили проект по масштабному оснащению офисов терминалами, это значительно облегчит процесс оформления документов для заявителей. Помимо госпошлин клиенты МФЦ могут оплатить услуги ЖКХ, штрафы и налоги", - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.