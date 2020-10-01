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Утечки на сетях Тюмени ищут с помощью Ан-2

Общество, 16:37 21 октября 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Первый этап комплексного обследования системы теплоснабжения Тюмени методом тепловизионной аэросъемки провела компания УСТЭК. Для диагностики подземных сетей был задействован самолет Ан-2, сообщает городская администрация.

Съемка проходила в ночное время с высоты 300 – 400 метров. Инфракрасные изображения тепловых сетей в режиме реального времени записывали на жесткий диск бортового компьютера вместе с данными навигационной системы.

Использование тепловой инфракрасной аэросъемки позволяет одновременно устанавливать текущее техническое состояние тепловых сетей и фактическую трассировку трубопроводов.

Полученная информация о местах скрытых утечек теплоносителя, участках трубопроводов с нарушением тепло- и гидроизоляционного слоя, участках сети с повышенным тепловыделением, с неудовлетворительной работой дренажа или незаконных присоединений к системе теплоснабжения будет использована для составления и корректировки планов ремонтных работ.

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# УСТЭК

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