Утечки на сетях Тюмени ищут с помощью Ан-2

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Первый этап комплексного обследования системы теплоснабжения Тюмени методом тепловизионной аэросъемки провела компания УСТЭК. Для диагностики подземных сетей был задействован самолет Ан-2, сообщает городская администрация.

Съемка проходила в ночное время с высоты 300 – 400 метров. Инфракрасные изображения тепловых сетей в режиме реального времени записывали на жесткий диск бортового компьютера вместе с данными навигационной системы.

Использование тепловой инфракрасной аэросъемки позволяет одновременно устанавливать текущее техническое состояние тепловых сетей и фактическую трассировку трубопроводов.

Полученная информация о местах скрытых утечек теплоносителя, участках трубопроводов с нарушением тепло- и гидроизоляционного слоя, участках сети с повышенным тепловыделением, с неудовлетворительной работой дренажа или незаконных присоединений к системе теплоснабжения будет использована для составления и корректировки планов ремонтных работ.