Сериал "Тобол" выйдет на "Первом канале" 26 октября

Кинокомпания «Solivs», Yellow, Black and White Кинокомпания «Solivs», Yellow, Black and White

Премьера восьмисерийной картины "Тобол" выйдет на "Первом канале" 26 октября.

Напомним, сериал снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Большая часть съемок проходила в Тобольске. Фильм рассказывает зрителю об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

Мировая премьера фильма "Тобол" прошла в феврале 2019 года, сериал - его расширенная версия.

"Это уникальный культурологический проект, включивший в себя роман в двух томах, книгу нон-фикшн и наш кинофильм. Вот такой получился альянс кино, телевидения, литературы, музейного дела", - цитирует генерального продюсера фильма Олега Урушева "Первый канал".

Сериал будут показывать после программы "Время". Рекламный ролик можно посмотреть здесь.