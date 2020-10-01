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Дело о взрыве газа в жилом доме по улице Шарова в Тюмени дошло до суда

Происшествия, 17:41 21 октября 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "АВК" утвердила прокуратура Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба), сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2019 года директор у д.10а по ул. Шарова в Тюмени приступил к выполнению работ по бестраншейной прокладке трубопроводов путем горизонтального направленного бурения в охранной зоне подземного газопровода среднего давления. Данные работы проводились им самовольно – без уведомления управы Восточного округа, без согласования с собственником сетей и эксплуатационной организацией и их письменного разрешения, без оформления наряда-допуска и без ознакомления своих работников с мероприятиями безопасности. В результате был поврежден газопровод. Газ просочился через грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и стал поступать в квартиры №№1 и 2, а также в узел ввода – техническое помещение.

Вечером 7 декабря 2019 года из-за образования взрывоопасной газовоздушной смеси произошла серия взрывов в квартире №1, узле ввода, подъезде и квартире №2, повлекшая возникновение очагов пожара. Погибли два человека – сотрудник газовой службы и жилец из квартиры №1. У другого работника газовый службы тяжкий вред здоровью. Ушибы, раны диагностированы еще у четырех человек.

Кроме того, был причинен ущерб имуществу жильцов и двух организаций, обслуживающих дом и газопровод, в общей сумме более 3,7 млн рублей.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направят в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# взрыв газа , суд

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