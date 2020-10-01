Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на загородной трассе в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

46-летний мужчина погиб на автодороге Ялуторовск — Ярково 21 октября.

Трагедия произошла на 15-м км пути около 21 часа. Водитель автомобиля KIA Rio сбил пешехода.

"По предварительным данным мужчина шел в попутном направлении с движением транспорта. Как пояснил водитель 1969 года рождения, он не заметил человека, так как проехал встречный транспорт и ослепил его фарами", — рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областной ГИБДД.

Пешеход погиб на месте. Пострадала 25-летняя тюменка, находившаяся в салоне машины KIA Rio. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова