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В Тюмени прошел первый осенний снег

Общество, 10:31 22 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый снег в текущем осеннем сезоне прошел в Тюмени 22 октября.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, а температурный фон продолжит понижаться.

Температура воздуха 0…+2°. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 734 мм рт. ст., что около нормы.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют пасмурную погоду, температура -3..-5°.

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