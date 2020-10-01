В Тюмени прошел первый осенний снег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый снег в текущем осеннем сезоне прошел в Тюмени 22 октября.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, а температурный фон продолжит понижаться.

Температура воздуха 0…+2°. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 734 мм рт. ст., что около нормы.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют пасмурную погоду, температура -3..-5°.