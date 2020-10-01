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В Тобольске обустраивают сквер Михайлова

Общество, 13:42 22 октября 2020

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Первый этап работ по благоустройству сквера Александра Михайлова в шестом микрорайоне завершается в Тобольске. Работы за свои средства ведет компания "СтоунСтрой" рядом со строящимся ЖК, сообщает администрация города.

Сейчас рабочие устанавливают скамейки и современные уличные фонари освещения. Второй этап работ планируется провести в 2021 году.

Глава Тобольска Максим Афанасьев отметил, что сквер Михайлова станет новым для Тобольска общественным пространством, совмещающим современную городскую транзитную зону с качественным отдыхом для жителей.

"В сквере разместятся площадка для фудкорта, микроплощадки для организации различного досуга, подходящие для людей любого возраста, спортивные зоны и площадка для выгула собак. Главное — все зеленые насаждения будут сохранены", — сообщил он.

Концепция развития парковых зон и скверов в Тобольске рассматривалась на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы осенью 2019 года. Затем она была принята местным законодательным собранием. План мероприятий предусматривал облагораживание 40 объектов. Согласно этому документу сначала благоустройство предусматривается в тех парках и скверах, которые имеют особое историческое значение. Среди них — сквер Михайлова.

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# благоустройство , Максим Афанасьев

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