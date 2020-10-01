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Духовой оркестр создали в ишимской колонии

Общество, 17:32 22 октября 2020

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Музыкальный коллектив создан в исправительной колонии № 6 в Ишиме. Осужденные будут заниматься в кружке духового оркестра, сообщает учреждение.

В него вошли 17 человек, в том числе шесть - в основной состав. Все они освоят нотную грамоту под руководством одного из осужденных с музыкальным образованием, ранее игравшем в джаз-бэнде.

Основным музыкальным направлением станут марши и джазовые композиции.

"Максимальное вовлечение осужденных в кружки по интересам является одним из приоритетных направлений воспитательной работы", - подчеркнул врио заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области Карапет Мардоян.

Духовой оркестр в ишимской колонии - единственный в исправительных учреждениях юга Тюменской области. Создание музыкального кружка поддержали Общественный совет при УФСИН России по Тюменской области, департамент культуры и сотрудники воспитательного отдела регионального управления. Они предоставили музыкальные инструменты для оркестра.

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# исправительная колония

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