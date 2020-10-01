Тюменский музейный форум объединил участников из России, Беларуси, Венгрии и США

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Представители из 18 регионов России, США, Венгрии и Беларуси принимают участие в двух научно-практических конференциях "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения", которые проходят в рамках I Тюменского музейного форума "Музей как фактор культурного пространства".

Главной особенностью форума, приуроченного к 150-летию основания Тобольского музея, стала его доступность в режиме онлайн. Послушать выступления участников могут все желающие, подключившись в режиме реального времени через виртуальную платформу Zoom.

В рамках "Ремезовских чтений" 22 октября работали секции "Формирование музейных коллекций: источники, направления и изучение", "Личность и культура в контексте эпох" и диалоговая площадка "О значении Семена Ульяновича Ремезова в изучении истории Сибири".

23 октября участники события поразмышляют на темы "Продвижение культурного продукта в нестандартных условиях", "Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия", "Партиципаторный музей: точки роста", "Инновационные технологии взаимодействия с посетителем" и другие. Предусмотрена работа нескольких диалоговых площадок. Например, слушателям предложат обсудить применение игровых технологий в музейной деятельности. Итоговое заседание и закрытие форума начнутся в 16 часов.

Ознакомиться с программой форума и воспользоваться ссылками для перехода на интересующие площадки можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.