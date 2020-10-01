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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор, Фальков и Фурсенко откроют центр развития инженерной экспертизы СИБУРа

Политика, 11:14 23 октября 2020

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в открытии инновационного образовательного центра СИБУРИНТЕХ в Тобольске 23 октября, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Также с рабочим визитом в Тобольске находятся министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

В программе - торжественное открытие центра развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ, участие в панельной дискуссии "Ключевые вызовы развития инженерно-технической экспертизы для индустриальных компаний".

Напомним, что в центре СИБУРИНТЕХ будут проходить обучение и повышение квалификации сотрудники СИБУРа из всех регионов, в которых работает компания. На его базе реализуют совместный проект с Министерством просвещения РФ для студентов Тобольска, Тюменской области и других регионов.

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# Александр Моор , Андрей Фурсенко , Валерий Фальков , Тобольск

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