Тюменцы узнают об экологичной переработке вещей на фестивале модной индустрии

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Креативная и экологичная переработка вещей станет главной темой фестиваля модной индустрии Upcycling life, который стартует в Тюмени 10 ноября, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Событие, по словам организаторов, поможет сформировать экосистему моды в городе, представить жителям локальные бренды и наладить связи внутри профессионального сообщества.

На фестивале пройдут мастер-классы по кастомайзингу одежды и обуви, повторному использованию, изготовлению дизайнерских предметов быта из старой мебели. Время и место можно найти в группе фестиваля во ВКонтакте.

Завершится Upcycling life 27 ноября на площадке "Конторы пароходства" и на прилегающей территории набережной Туры. На закрытии горожанам покажут работы лабораторий, здесь же пройдут гаражная распродажа и перформанс.

Отметим, проект стал победителем второй волны конкурса "Цех" в номинации от мультицентра "Контора пароходства". На его реализацию выделили 150 тыс. рублей. Организаторы фестиваля — театр моды "Либерти", дизайнер Ольга Сивирина, Оксана Гарифуллина, стилист Татьяна Нагоричная и куратор фестиваля Ольга Городиская.