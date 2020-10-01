Упоровские животноводы увеличили производство молока

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

На 120 тонн увеличили производство молока сельхозпредприятия Упоровского района. С начала 2020 года надои превысили 23 тыс. тонн, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

По сравнению с прошлым годом в хозяйствах выросло поголовье крупного рогатого скота - до 11,4 тыс. голов.

"Увеличение произошло за счет открытия обособленного предприятия на базе общества "Ингалинка", - уточнила главный специалист-зоотехник комитета по развитию АПК Татьяна Заморова. - Немного увеличился выход телят, вырос и среднесуточный привес, на это влияет качество заготовленного корма. Для предприятий показатели неплохие. Мы запросили фамилии передовиков, лучших наградим на празднике для работников сельского хозяйства в конце ноября".