Тюменский ОМОН задержал в Дагестане подозреваемых в хищении бюджетных средств
| Фото: Росгвардия Тюменской области
Пресечь крупное хищение бюджетных средств помогли бойцы тюменского ОМОНа правоохранительным органам Дагестана, сообщает региональная Росгвардия.
Подозреваемые в хищении 5 млн рублей, выделенных государством на реализацию программы по переселению жителей Новолакского района, были выявлены при проведении специальных мероприятий.
На местах работы и жительства обвиняемых, руководителей и должностных лиц строительных компаний, прошли обыски. Причастных к преступлению доставили на допрос, где они признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.