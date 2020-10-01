Тюменский ОМОН задержал в Дагестане подозреваемых в хищении бюджетных средств

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Пресечь крупное хищение бюджетных средств помогли бойцы тюменского ОМОНа правоохранительным органам Дагестана, сообщает региональная Росгвардия.

Подозреваемые в хищении 5 млн рублей, выделенных государством на реализацию программы по переселению жителей Новолакского района, были выявлены при проведении специальных мероприятий.

На местах работы и жительства обвиняемых, руководителей и должностных лиц строительных компаний, прошли обыски. Причастных к преступлению доставили на допрос, где они признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.