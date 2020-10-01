Организаторы рассказали о мерах безопасности на форуме "Инфотех-2020"

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

90% аудитории XIII Тюменского цифрового форума Инфотех-2020 будут наблюдать за ним в онлайн-формате.

Как подчеркнула директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", это главная мера безопасности участников.

В очных мероприятиях будут участвовать только спикеры – не более 15 человек в одном помещении. Обязателен масочный режим, термометрия на входе, социальная дистанция.

На выставке информационных технологий около одного стенда допускается присутствие не более двух представителей компании. Количество гостей также ограничено. Посетить выставку можно онлайн, для каждого участника организаторы предусмотрят отдельную страницу.

"Нам всегда важно живое общение, контакт с участниками, эмоции, но в условиях пандемии онлайн-формат – самый оптимальный. Также для профилактики мы исключаем присутствие на форуме детей, для них все мероприятия будут проходить удаленно", - отметила Мария Рудзевич.

Евгения Шевцова