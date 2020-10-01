Тюменский "Инфотех-2020" расширит географию за счет онлайн-формата

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Более трех тысяч специалистов IT-отрасли из более 30 регионов страны примут участие в XIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2020" и неделе IT-технологий с 25 по 29 октября.

Как рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", из-за эпидситуации большая часть мероприятий форума переходит в онлайн-формат. Это тот случай, когда онлайн способствует еще большему расширению географии.

"Специфика IT-технологий позволяет провести мероприятие в удаленном формате почти на 100%. Очно встретятся только спикеры, при этом мы учтем все меры безопасности. Для профилактики ни на одной площадке не будет детей – для них соревнования и награждение пройдет онлайн", - отметила Мария Рудзевич.

Традиционную выставку информационных технологий в рамках Инфотеха можно тоже посетить удаленно. На офлайн-выставку примут только ограниченное количество гостей. По словам Марии Рудзевич, пандемия повлияла на тематику выставки: особое место на ней займут решения по обеспечению комфортной и безопасной среды.

Евгения Шевцова