Цифровая экономика станет лейтмотивом форума "Инфотех-2020"

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Взгляд на цифровую экономику через призму человеческого фактора станет лейтмотивом XIII Тюменского цифрового форума "Инфотех-2020" и Недели IT-технологий 25-29 октября, сказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Откроет неделю финал киберспортивных соревнований 25 октября. Главное отличие турнира 2020 года – зрители будут наблюдать его только онлайн. Поддерживать участников можно комментариями на специальной кибер-платформе.

26 октября пройдут финалы детских конкурсов по программированию и робототехнике в рамках Кубка губернатора Тюменской области. Из-за санитарных ограничений защита и оценка проектов будет также дистанционной. В онлайн перейдут и мастер-классы для школьников и студентов "ИНФОТЕХ skills". Выполняя задания, ребята могут зарабатывать условную электронную валюту, а потом потратить ее в магазинах партнеров форума.

Основные мероприятия "Инфотеха-2020" пройдут 27-28 октября. Эксперты в области IТ-технологий поделятся опытом трансформации деятельности в новых экономических и эпидемиологических условиях, обсудят изменения в IТ-сфере и будущее отрасли. Среди основных тем: технологии глобального сотрудничества, электронные госуслуги, возможности для бизнеса, искусственный интеллект и нейронет. Также пройдут лекции, семинары и круглые столы на темы цифрового и онлайн-образования, инвестиционных возможностей, онлайн-управления.

"В этом году мы начали формировать тематику форума еще летом. Обсуждали с IT-компаниями вопросы, которые их особенно интересуют в новых реалиях, активно вовлекали деловое сообщество. Также осветим тематику трендов IT-индустрии, работу с большими данными, нейротехнические вызовы для бизнеса с учетом пандемии", - рассказала Мария Рудзевич.

Важным событием форума станет традиционная выставка информационных технологий. В 2020 году она так же перейдет в онлайн-формат. Компании-разработчики представят последние решения в сфере информационной безопасности, обучения, сквозных технологий, информационной инфраструктуры. Ознакомиться со стендами можно будет здесь.

Евгения Шевцова