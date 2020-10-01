Гармонисты и частушечники поспорят за звание лучшего на фестивале в Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящен ежегодный городской фестиваль "Играй, гармонь тюменская!", который пройдет в Центре русской культуры с 6 по 8 ноября, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Принять участие приглашают гармонистов, частушечников, исполнителей народных песен и современных, авторских композиций, исполненных в сопровождении гармони.

В 2020 году на фестивале впервые будет работать жюри, в состав которого войдут видные деятели искусства, представители творческих объединений, работники сферы культуры и искусства Тюмени.

Выступления участников фестиваля состоятся 6 и 7 ноября в концертном зале Центра русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игре на шумовых инструментах, русскому народному танцу. Принять участие в них смогут как зрители, так и конкурсанты. Торжественное закрытие и награждение участников фестиваля состоится 8 ноября в 12 часов.

Заявки на участие в фестивале ждут до 30 октября на электронную почту crk7210@mail.ru по адресу: ул. Камчатская, 138а. Телефон для справок: 48-18-80.

С положением можно ознакомиться по ссылке.