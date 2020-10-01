  • 24 октября 202024.10.2020суббота
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов для жизни

Общество, 15:34 24 октября 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Москва поднялась с пятого на четвертое место в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities. Возглавил список "Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения" Лондон, следом расположились Нью-Йорк и Париж, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Международные эксперты особо отметили лидерство российской столицы в категории "Продукт", вновь признав ее лучшей по таким параметрам, как инфраструктура (в частности, сеть аэропортов), культурные площадки и достопримечательности. Город вошел в тройку мегаполисов в категории "Место" (качество городской среды и безопасность). Он также улучшил свои позиции в категории "Люди". Москва переместилась за год с 143-й на 12-ю строчку, заняв второе место в мире по числу жителей с высшим образованием.

Кроме того, российская столица наряду с другими городами оценивалась в категориях "Экономическое процветание" (занятость, бизнес-активность), "Времяпрепровождение" (культура, ресторанная сфера и шопинг) и "Популяризация" (упоминаемость в СМИ и социальных сетях).

Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy. В нем учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Москва , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 24.10.2020Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов для жизни
15:03 24.10.2020ТИУ представил свои проекты для Западно-Сибирского НОЦ
14:18 24.10.2020Ишимский ветеран получил выплату после вмешательства прокуратуры
13:51 24.10.2020Школьников приглашают на онлайн-фестиваль профессий