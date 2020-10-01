Тюменцам предлагают получить права пешеходов

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Пройти тест на знание правил дорожного движения и получить права пешеходов тюменцы могут, правильно ответив на семь вопросов, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

В тесте на сайте "Моего портала" смоделированы ситуации и представлены три варианта их решения. Например: переходить нерегулируемый пешеходный переход в наушниках или снять, проехать по переходу на велосипеде или пойти пешком и так далее. За правильный ответ начисляют один балл. Чтобы получить права, нужно набрать семь очков.

Игра входит в раздел "Это не просто правила". Помимо теста здесь представлены три статьи, которые можно прочитать перед выходом на улицу или прохождением теста.