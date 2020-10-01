Депутат гордумы посодействовал восстановлению разметки на парковке

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Разметку на парковке у дома № 60 по ул. Червишевский тракт обновили по ходатайству депутата Тюменской городской думы Юрия Коновалова.

Приняв во внимание просьбы избирателей и внимательно изучив проблему нехватки парковочных мест, депутат в 2015 году выступил с инициативой о необходимости устройства парковки на месте снесенного аварийного двухэтажного дома.

Предложение депутата поддержала администрации города. В районе Червишевского тракта в том же году появилась новая парковка. Чтобы она была удобной и безопасной для водителей, по ходатайству народного избранника здесь была нанесена разметка.

Со временем она истерлась, это выяснилось во время обхода территории избирательного округа. К решению вопроса Юрий Коновалов подключил управу Калининского округа. Разметку обновили в кратчайшие сроки.

"В условиях дефицита парковок правильная организация парковочного пространства имеет большое значение. Четко нанесенная разметка помогает водителям ориентироваться на парковке и удобно размещать автомобили", – отметил Юрий Коновалов.

Николай Ступников