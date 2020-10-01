Курс по пожарно-прикладному спорту можно пройти бесплатно

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Подростков в возрасте от 12 до 14 лет приглашают на бесплатные занятия по пожарно-прикладному спорту. Организатор - управление МЧС России по Тюменской области.

"Физическое развитие ребенка должно соответствовать его возрасту. Бывает, приводят 14-летних детей, которые даже два раза на турнике подтянуться не могут. С такими не занимаюсь. А вообще занятия бесплатные. Дети учатся, тренируются", — рассказал тренер Роман Иксанов.

Он отмечает, что детей тренируют дипломированные специалисты. Роман Иксанов сам занимается с ребятами более 18 лет. Его воспитанники становятся участниками областных соревнований, чемпионатов России.

"У нас перспективный вид спорта, мы воспитываем кадры, которые в дальнейшем будут работать в системе МЧС. Как мы их натренируем, как поставим дисциплину — такое поколение и будет у нас работать. Как показывает практика, ребята поступают в институты на бюджет", — заключил он.

Бесплатные занятия проходят на манеже учебного центра ГУ МЧС России по Тюменской области по адресу: 11-й км Салаирского тракта, 1а. Расписание оговаривается индивидуально. Желающие записать детей, могут обращаться по телефону: 8-961-213-88-88 (Роман Иксанов).

Инна Пахомова