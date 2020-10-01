Тюменский конкурс чтецов и театрального искусства перенесли на середину ноября

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Городской конкурс чтецов и театрального искусства "Я - актер" перенесли на 14 ноября. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает ДКиТ "Торфяник".

Прием заявок продлен до 11 ноября включительно. Принять участие могут профессиональные, самодеятельные, творческие коллективы и отдельные исполнители.

Свое творчество конкурсанты могут представить в номинациях: "Художественное слово" (сольное и ансамблевое чтение), "Театральное искусство" (сольное и коллективное выступление). Отправить заявку с пометкой "Я - актер" необходимо на электронную почту: dktorfjanik@mail.ru. С положением можно ознакомиться по ссылке.

Конкурс начнется 14 ноября с 10 часов в большом концертном зале ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26). Гала-концерт и награждение начнутся здесь же 18 ноября в 16 часов.