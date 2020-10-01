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Заявки на отборочный тур "Димитриевской субботы" принимают до 1 ноября

Общество, 09:15 28 октября 2020

Димитриевская суббота во ВКонтакте | Фото: Димитриевская суббота во ВКонтакте

Тюменский отборочный тур "Димитриевской субботы" пройдет дистанционно в связи с продлением режима повышенной готовности в регионе, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Сроки приема заявок продлены до 1 ноября и изменены условия участия. Конкурсанты должны предоставить на электронную почту tgmc@bk.ru заявку и ссылки на две видеозаписи живого выступления, снятые на сцене, дома или в другом месте, предварительно загруженные в любое облачное хранилище.

На конкурс принимают не только специально подготовленные материалы, но и архивные видео концертных выступлений соответствующей тематики, отснятые не позднее, чем год назад. На конкурс не допускаются работы с элементами монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек.

Результаты отборочного тура "Димитриевской субботы" будут оглашены не позднее 7 ноября. Дополнительная информация по телефону 8 (3452) 51-79-61.

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# Димитриевская суббота

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