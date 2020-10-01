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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Энергетики устраняют последствия непогоды в Тюмени

Общество, 14:09 27 октября 2020

www.suenco.ru/ | Фото: www.suenco.ru/

15 бригад энергетиков и 24 единицы спецтехники АО "СУЭНКО" устраняют последствия непогоды в Тюмени. В компании введен особый режим работы и организован оперативный штаб, сообщает пресс-служба СУЭНКО.

Энергетики работают на пересечении улиц Совхозная-Южная, где из-за сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов на воздушной линии 0,4 кВ с последующим отключением данной линии. Проведен осмотр и заменено поврежденное оборудование, восстанавливается электроснабжение потребителей.

Особое внимание энергетики уделено объектам, в которых находятся больные COVID-19: в санаториях "Градостроитель" и "Жемчужина" подключена стационарная дизельная электростанция и организовано круглосуточное дежурство оперативной бригады.

Из-за увеличения обращений по вопросам отключения электроэнергии, нагрузка на оперативно-диспетчерские службы СУЭНКО возросла. Дать информацию об отключениях можно через сервис "Сообщить о проблеме" на сайте.

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# непогода , СУЭНКО , энергетики

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