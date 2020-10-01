  • 27 октября 202027.10.2020вторник
  • USD76,4443
    EUR90,4489
  • В Тюмени -3..-5 С 8 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на вербатим "Поговорим..."

Общество, 17:16 27 октября 2020

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Вербатим "Поговорим..." пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 28 и 29 октября в 19 часов, сообщают организаторы.

"Любовь таинственна и непостижима, полна противоречий и загадок. И сколько бы люди не пытались вывести ее формулу или разложить на химические составляющие, она по-прежнему возникает внезапно и также внезапно исчезает", – анонсируют представление организаторы.

Режиссер — Ирина Вадачкория. В ролях — коллектив Trigger.lab — Любовь Климентьева, Алла Коротаева, Ольга Кустова.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , спектакль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 27.10.2020Сериал "Тобол": костюмы персонажей максимально передают эпоху правления Петра I
18:01 27.10.202028 октября - события дня
17:38 27.10.2020Тюменских призывников обучат на водителей категории "С" и "Е"
17:16 27.10.2020Тюменцев приглашают на вербатим "Поговорим..."