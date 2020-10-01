Тюменцев приглашают на вербатим "Поговорим..."

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Вербатим "Поговорим..." пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 28 и 29 октября в 19 часов, сообщают организаторы.

"Любовь таинственна и непостижима, полна противоречий и загадок. И сколько бы люди не пытались вывести ее формулу или разложить на химические составляющие, она по-прежнему возникает внезапно и также внезапно исчезает", – анонсируют представление организаторы.

Режиссер — Ирина Вадачкория. В ролях — коллектив Trigger.lab — Любовь Климентьева, Алла Коротаева, Ольга Кустова.

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