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Сотрудники госпожнадзора проверили дома многодетных семей в Боровском

Общество, 17:16 28 октября 2020

72.mchs.gov.ru

Дома многодетных семей и граждан в Боровском, попавших в сложную жизненную ситуацию, проверили инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому муниципальному району.

На совместных рейдах с представителями поселений и специалистами по социальной работе сотрудники МЧС уделили особое внимание состоянию печного отопления, электропроводки, наличию автономных дымовых пожарных извещателей, очистке территорий дворов и огородов от сухой травы и горючего мусора.

Жильцам, в чьих домах установлено газовое оборудование, специалисты напоминали о необходимости своевременного обслуживания и ремонта данного оборудования, но обращаться призывали только к тем, кто имеет лицензию на выполнение таких работ, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Как пояснила начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Оксана Жеребцова, за день работы представители ведомства осмотрели около 15 домов, вручили более 40 памяток.

"Подобные рейды, встречи с жителями и инструктажи по профилактике пожаров в быту позволяют комплексно подходить к формированию культуры безопасности. Мероприятия не только уменьшают число возгораний на территории района, но и повышают уровень сознательности по отношению к собственной безопасности у граждан", - уверена она.

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# Боровский , ГУ МЧС России по Тюменской области , многодетная семья , противопожарная безопасность , профилактика пожаров , Тюменский район

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