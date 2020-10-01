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Депутат гордумы Сергей Пыхалов поддерживает контакт с избирателями в режиме онлайн

Политика, 18:21 28 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Руководитель фракции КПРФ в Тюменской городской думе Сергей Пыхалов считает, что депутатам необходимо принять все меры для поддержания здоровья населения и при этом сохранить темп работы.

Народный избранник подтвердил, что в настоящее время он все чаще использует современные технологии в своей работе с избирателями и полностью поддерживает проведение в таком формате совещаний с участием депутатов и представителей администрации.

"Дело новое и интересное, в формате видеосвязи мы можем задать специалистам любой вопрос и получить на него компетентный ответ, а затем проголосовать по каждому пункту в опросном листе", - рассказал депутат.

Также Сергей Пыхалов добавил, что от сознательности граждан сейчас зависит многое и пожелал тюменцам оставаться здоровыми.

Николай Ступников

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# гордума , депутат , КПРФ , Сергей Пыхалов

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