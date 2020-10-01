Любителей живой музыки приглашают в музей

| Фото: culture.gov.ru/ | Фото: culture.gov.ru/

Концерт группы "Di-sono" начнется в музейном комплексе им. Словцова 30 октября в 18 часов, сообщают организаторы.

""Di-sono" - бесконечность звучания музыки, ее безграничное влияние на сознание и эмоции человека. Именно такое название выбрал для себя коллектив, созданный в начале этого года из молодых профессиональных музыкантов. Их репертуар интересен тем, что в его число входят произведения всевозможных музыкальных направлений композиторов разных эпох", - говорят устроители концерта.

Вход свободный, но обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72.

Защитная маска обязательна. Возрастная категория 0+.